Посол Израиля в РФ подтвердил, что за ударом по больнице в Газе стоит "Исламский джихад"

Фото: ТАСС/ЕРА/ATEF SAFADI

Посол Израиля в России Александр Бен Цви подтвердил, что за ракетным ударом по больнице в секторе Газа стоит "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

"Израиль не атаковал госпиталь. На госпиталь упала плохо сделанная ракета "Исламского джихада", – приводит ТАСС его слова.

Вечером 17 октября больница в секторе Газа попала под удар. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад".

В палестинском министерстве здравоохранения заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 мирных жителей, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что израильские военные не причастны к удару по больнице.

В свою очередь, российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице "актом расчеловечивания" и преступлением. Она заявила, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".



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