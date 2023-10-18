Израиль подтвердил вину "Исламского джихада" за удар по больнице в Газе

Фото: ТАСС/АР/Abed Khaled

Расследование израильской армии подтвердило вину радикальной группировки "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России) за удар по больнице в секторе Газа 17 октября. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на брифинге для иностранных журналистов.

"Армия обороны Израиля завершила расследование и подтверждает, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа несет "Исламский джихад", – передает ТАСС его слова.

Хагари отметил, что с 7 октября "не менее 450 ракет", запущенных радикалами из Газы, упали на территории самого палестинского анклава. По его словам, на месте взрыва в больнице отсутствует кратер, свидетельствующий о применении боеприпасов Израиля.

"Это (падение израильского боеприпаса. – Прим. ред.) привело бы к появлению кратера и существенному ущербу строениям и стенам зданий вокруг", – сказал представитель Армии обороны Израиля.

Представитель израильской армии заявил, что 17 октября в 18:15 (совпадает с московским временем) ХАМАС выпустил ракеты по Израилю, а в 18:59 боевики "Исламского джихада" выпустили порядка 10 ракет с близлежащего кладбища, и в это же время появились сообщения о взрыве в больнице в Газе.

"По данным нашей (израильской. – Прим. ред.) разведки, ХАМАС проверил сообщения, понял, что это была ракета "Исламского джихада", которая дала осечку, и решил начать глобальную кампанию в СМИ, чтобы скрыть то, что произошло на самом деле, они дошли до того, что преувеличили число жертв", – заявил Хагари.

Он заметил, что ХАМАС знали о том, что ракету выпустили боевики "Исламского джихада". Также он подчеркнул, что прямого попадания ракеты в больницу не было, это зафиксировали аэрофотосъемки. На территории больницы повреждена локация в районе стоянки. Там видны следы пожара, отсутствие кратеров и повреждений близлежащих зданий, что отличается от ущерба, причиняемого любым авиационным боеприпасом, имеющим другой характер.

ЦАХАЛ не наносил удары ни с суши, ни с моря, ни с воздуха, заявил Хагари. Согласно анализу траектории обстрела, ракеты выпустили недалеко от медучреждения.

По его словам, существуют два видео, на кадрах которых заметны сбой запуска ракеты и продолжение полета ракеты к земле, на территории Газы, и падение на территории больницы.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС является "новой версией нацизма". Он призвал мир к борьбе с ХАМАС. По словам Нетаньяху, в этом конфликте победит Израиль. Пока израильская армия готова к ведению продолжительной войны в условиях эскалации вокруг сектора Газа.

Накануне вечером был совершен удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль, расследование еврейского государства показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России). По данным палестинского Минздрава, жертвами ракетного удара стали более 500 человек.

В свою очередь, Нетаньяху заявил, что армия Израиля не имеет отношения к удару по больнице в Газе. Он считает, что удар по больнице нанесли варвары-террористы в Газе.

Во вторник, 18 октября, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа "актом расчеловечивания" и преступлением. Она заявила, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".

Глава Египта потребовал отказаться от коллективного наказания палестинцев