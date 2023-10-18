Боррель заявил, что ЕС должен осудить атаки на мирных граждан в секторе Газа

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ЕС должен осуждать не только удары по Израилю, но и атаки на мирных граждан в секторе Газа, подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

При этом он не стал отрицать, что еврейское государство имеет право на защиту.

"Но право защищать себя имеет границы, и в этом случае – это международное право и международное гуманитарное право. Мы осуждаем эти ужасные террористические атаки (на Израиль. – Прим. ред.), но я думаю, что мы должны также осудить атаки на мирное население в Газе", – цитирует его ТАСС.

Вечером 17 октября больница в секторе Газа попала под удар. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском министерстве здравоохранения заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 мирных жителей, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что израильские военные не причастны к удару по больнице.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".



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