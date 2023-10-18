Посол РФ в Израиле заявил, что больница в Газе не первый раз попала под удар

Фото: телеграм-канал "Владимир Соловьев NEWS"

Больницу в секторе Газа, которая накануне попала под удар в результате обострения палестино-израильского конфликта, атакуют уже не первый раз, сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

"Я бы хотел отметить в связи с этим, что, по нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь. Несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу, но там не такие чудовищные разрушения, как в этот раз", – рассказал он в эфире "России 24".

По его словам, российская сторона надеется, что американский лидер Джо Байден в рамках своего визита в Израиль призовет стороны к дипломатическому урегулированию ситуации.

"Главное, чтобы вопросы были (направлены. – Прим. ред.) не на обеспечение корыстных интересов американских, которыми они занимались последние годы, а на деэскалацию и прекращение огня", – резюмировал он.

Вечером 17 октября больница в секторе Газа попала под удар. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском министерстве здравоохранения заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 мирных жителей, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что израильские военные не причастны к удару по больнице.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".



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