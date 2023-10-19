Разведка США считает, что в госпиталь в Газе попала ракета ХАМАС

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Взрыв в больнице Аль-Ахли случился из-за неудачного запуска ракеты боевиками в Газе, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер со ссылкой на данные американской разведки. Об этом сообщает телеканал CNN.

На уточняющий вопрос о том, уверены ли США в том, что удар по больнице не был нанесен Израилем, Миллер отметил, что речь идет пока о "предварительных оценках, основывающихся на доступной информации".

Кроме того, разведка США сообщила, что количество жертв из-за удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа может варьироваться от 100 до 300 человек, а сам госпиталь получил незначительные повреждения.

"Мы увидели только легкие повреждения крыш двух зданий у основного корпуса больницы, но оба здания сохранились", – сказано в докладе.

Отмечается, что до этого офис директора Национальной разведки США передал в конгресс незасекреченный отчет по удару, направленному на больницу в секторе Газа. В докладе сказано, что Израиль не несет ответственности за взрыв.

Во вторник, 17 октября, был нанесен ракетный удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад".

В Минздраве Палестины сообщили, что от ракетного удара погибли свыше 500 мирных жителей, по данным ХАМАС, среди них были женщины и дети.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице "актом расчеловечивания" и преступлением. Она сказала, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ