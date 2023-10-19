Данных о возможных жертвах среди россиян при ударе по больнице сектора Газа нет

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У дипломатов отсутствуют сведения о возможной гибели россиян в результате удара по больнице в секторе Газа. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.

"Данных пока нет", - сказала она в разговоре с агентством.

Во вторник, 17 октября, был нанесен ракетный удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад".

В Минздраве Палестины сообщили, что от ракетного удара погибли свыше 500 мирных жителей, по данным ХАМАС, среди них были женщины и дети.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице "актом расчеловечивания" и преступлением. Она сказала, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ