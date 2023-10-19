19 октября, 11:47Политика
Данных о возможных жертвах среди россиян при ударе по больнице сектора Газа нет
Фото: ТАСС/ЕРА/MOHAMMED SABER
У дипломатов отсутствуют сведения о возможной гибели россиян в результате удара по больнице в секторе Газа. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
"Данных пока нет", - сказала она в разговоре с агентством.
Во вторник, 17 октября, был нанесен ракетный удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад".
В Минздраве Палестины сообщили, что от ракетного удара погибли свыше 500 мирных жителей, по данным ХАМАС, среди них были женщины и дети.
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице "актом расчеловечивания" и преступлением. Она сказала, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".
Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ
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