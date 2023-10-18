Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и катастрофой

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Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе ужасным событием, трагедией и катастрофой. Сотни человек ранены, сотни погибли, подчеркнул глава государства, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"(Подобное случилось) в одном месте, тем более – в месте гуманитарного характера", – уточнил российский лидер.

Он рассчитывает, что трагедия станет сигналом к окончанию конфликта или началу контактов и переговоров.

Вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был совершен удар. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. В палестинском Минздраве заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Вскоре после удара по больнице в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане вспыхнули массовые протесты. Движение "Хезболла" в Ливане объявило среду, 18 октября, "днем гнева" против Израиля. Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа, как и "за все преступления, совершенные Израилем", на США.

Нетаньяху выступил с заявлением, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по больнице в Газе является "актом расчеловечивания" и преступлением. Она подчеркивала, что Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать непричастность к удару.

Позднее Армия обороны Израиля опубликовала кадры с беспилотника, которые, по ее данным, свидетельствуют о непричастности Израиля к удару по баптистской больнице. Военные обратили внимание на отсутствие воронок, которые обычно остаются из-за разрыва израильских боеприпасов.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ