ЦАХАЛ показала видео в доказательство непричастности к удару по больнице в Газе

Фото: телеграм-канал Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры с беспилотника, которые, по их данным, свидетельствуют о непричастности Израиля к удару по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Они опубликованы в телеграм-канале Армии.

На кадрах представлена парковка на территории госпиталя до и после происшествия. Можно увидеть, что из-за взрыва в этом районе возник крупный пожар, крыши близлежащих домов изрешечены шрапнелью. Военные обратили внимание на отсутствие воронок, которые обычно остаются из-за разрыва израильских боеприпасов.

В ЦАХАЛ считают, что взрыв произошел в результате неудачного запуска ракеты "Исламского джихада" (признана террористической и запрещена в России), организация присоединилась к палестинскому движению ХАМАС 7 октября, считают в Израиле.

По информации Times of Israel, есть и другие кадры, которые подтверждают заявление Израиля о том, что причиной взрыва стала неисправная ракета, запущенная из сектора Газа.

Между тем "Исламский джихад" отверг обвинения.

Вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был совершен удар. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. В палестинском Минздраве заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Вскоре после удара по больнице в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане вспыхнули массовые протесты. Движение "Хезболла" в Ливане объявило среду, 18 октября, "днем гнева" против Израиля. Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа, как и "за все преступления, совершенные Израилем", на США.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по больнице в Газе является "актом расчеловечивания" и преступлением. Она подчеркивала, что Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать непричастность к удару.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ