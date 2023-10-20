Израильские военные арестовали одного из основателей ХАМАС – СМИ

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Военные израильской армии арестовали одного из основателей движения ХАМАС Хасана Юсефа. Об этом информирует CNN, ссылаясь на Службу общей безопасности Израиля.

В материале говорится, что силовики произвели арест в рамках рейдов на Западном берегу реки Иордан. Вместе с лидером движения задержали еще 59 палестинцев.

Израильская служба не стала уточнять, сколько времени Юсеф может провести под арестом.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

19 октября стало известно, что в результате обострения конфликта погибла первая женщины – член политбюро ХАМАС Джамиля аш-Шанти. Она руководила ведомством по делам женщин в Газе, а в 2021 году присоединилась к ХАМАС. Сами представители палестинского движения не стали комментировать сообщение о ее смерти.



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