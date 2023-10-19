19 октября, 17:14Политика
Военное крыло ХАМАС заявило о боях с ЦАХАЛ в лагере беженцев на Западном берегу
Фото: ТАСС/EPA/ABED AL HASHLAMOUN
Военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что ведет бои с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лагере беженцев "Нур-Шамс" на Западном берегу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наши силы в лагере "Нур-Шамс", наряду с группировками сопротивления и военными формированиями, участвуют в ожесточенных столкновениях с сионистскими оккупационными войсками (израильской армией), которые окружают лагерь сегодня с утра", – говорится в заявлении.
По данным палестинского Минздрава, в результате нападения израильских войск на лагерь погибли минимум пять человек.
В свою очередь, израильская армия подтвердила нападение на лагерь, передает ТАСС. Там заявили, что по "Нур-Шамсу" был нанесен удар, в результате которого удалось ликвидировать несколько боевиков, угрожавших безопасности военных.
С 7 октября между Израилем и Палестиной идут боевые действия. На Ближнем Востоке обострился арабо-израильский конфликт.
Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороны на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек. В числе жертв конфликта также оказались 19 россиян.
Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19
Читайте также