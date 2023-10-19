Спецборт МЧС РФ с грузом гумпомощи для населения Газы прибыл в Египет – СМИ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет Ил-76 МЧС РФ с грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа прибыл в аэропорт Эль-Ариш в Египте. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что этот египетский аэропорт – ближайший к границе с Палестиной. Спецборт готовится к разгрузке.

Ранее борт вылетел с подмосковного аэродрома Раменское. Отмечалось, что он доставит 27 тонн гуманитарной помощи.

Груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, затем гуманитарная помощь будет направлена в сектор Газа. Помощь организована по указанию Владимира Путина и поручению правительства.

В МИД РФ подчеркивали, что Россия отправила в сектор Газа гуманитарную помощь, но для полноценной поставки нужно на время прекратить удары со стороны Израиля, а также открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

19 октября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сотни объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа за сутки. Удары наносились по пунктам запуска противотанковых ракет, шахтам террористических туннелей, разведывательной инфраструктуре и командным центрам. Кроме того, военные поразили десятки минометных установок.

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