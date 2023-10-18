В МИД сообщили, что Россия направила гуманитарную помощь в сектор Газа

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Россия отправила в сектор Газа гуманитарную помощь, но для полноценной поставки нужно на время прекратить удары со стороны Израиля, а также открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Эти же условия должны быть обеспечены для скорейшего проведения эвакуации российских и других иностранных граждан с территории сектора", – сказано в сообщении ведомства.

18 октября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился в Дохе со специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом, где они смогли обсудить эту тему. Дипломаты также затронули вопрос обстановки в зоне палестино-израильского конфликта.

"Особое внимание было уделено решению гуманитарных вопросов, прежде всего оказанию неотложной помощи пострадавшему населению Газы и освобождению заложников", – подытожили в МИД РФ.

Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и американский лидер Джо Байден обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Уточняется, что лидеры стран говорили о возможности создания гуманитарных коридоров в зоне конфликта, а также о различных мерах, которые будут направлены на обеспечение защиты мирного населения.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек