Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 3,7 тысячи человек

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Количество жертв среди палестинского населения выросло до 3 785 тысяч человек из-за израильских атак по сектору Газа. Об этом заявило министерство здравоохранения Палестины.

Кроме того, ведомство уточнило, что более 12 493 было ранено с начала эскалации конфликта.

Несколько часов назад министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших в секторе Газа превысило 3,5 тысячи, а более 12 тысяч граждан получили ранения.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

19 октября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сотни объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа за сутки. Удары наносились по пунктам запуска противотанковых ракет, шахтам террористических туннелей, разведывательной инфраструктуре и командным центрам. Кроме того, военные поразили десятки минометных установок.

Более 1 300 человек стали жертвами атак ХАМАС по территории Израиля