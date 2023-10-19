Фото: 123RF/erika8213

Число погибших в секторе Газа превысило 3,5 тысячи человек с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестины.

По информации ведомства, в результате израильских атак более 12 тысяч граждан получили ранения.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

19 октября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сотни объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа за сутки. Удары наносились по пунктам запуска противотанковых ракет, шахтам террористических туннелей, разведывательной инфраструктуре и командным центрам. Кроме того, военные поразили десятки минометных установок.



Коллективный намаз по жертвам трагедии в Газе прошел в Московской соборной мечети