Первая женщина – член политбюро ХАМАС погибла в результате ударов Израиля по Газе – СМИ

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Первая женщина – член политбюро ХАМАС Джамиля аш-Шанти погибла в результате атак Израиля по сектору Газа. Об этом пишет Arabi21.

В материале уточняется, что она была вдовой одного из лидеров исламистского движения Абдель Азиза Рантиси. После его ухода из жизни женщина решила продолжить политическую деятельность супруга.

Известно, что аш-Шанти руководила ведомством по делам женщин в Газе, а в 2021 году присоединилась к политбюро ХАМАС.

Сами представители палестинского движения не стали комментировать сообщение о смерти женщины.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Более 12,5 тысячи палестинцев пострадали от ударов Израиля по сектору Газа. Число погибших превысило 3,3 тысячи. Не менее 4,8 тысячи пострадавших не могут получить лечение.

19 октября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сотни объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа за сутки. Удары наносились по пунктам запуска противотанковых ракет, шахтам террористических туннелей, разведывательной инфраструктуре и командным центрам. Кроме того, военные поразили десятки минометных установок.



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