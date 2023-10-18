Израиль одобрил возможность эвакуации жителей в зоне до 5 км от границы с Ливаном

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Правительство Израиля одобрило возможность эвакуации граждан из населенных пунктов на севере государства, которые находятся на расстоянии до 5 километров от границы с Ливаном. Об этом рассказали в оборонном министерстве еврейского государства.

При этом там уточнили, что речь не идет о немедленной эвакуации.

"Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает министру обороны и Армии обороны Израиля проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 километров от ливанской границы", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Позднее стало известно, что армия обороны Израиля уничтожила четырех боевиков, которые попытались проникнуть в страну с территории Ливана. По сообщениям СМИ, несколько человек приблизились к заграждениям и попытались заложить взрывное устройство. Однако израильские военные нанесли удар, ликвидировав террористов.



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