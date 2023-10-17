17 октября, 09:19Политика
Армия Израиля уничтожила боевиков, пытавшихся проникнуть в страну из Ливана
Фото: depositphotos/dnaveh
Армия обороны Израиля уничтожила четырех боевиков, которые попытались проникнуть в страну с территории Ливана, сообщает ТАСС.
Таким образом, силы наблюдения ЦАХАЛ предотвратили попытку отряда террористов попасть в Израиль.
Отмечается, что несколько человек приблизились к заграждениям и попытались заложить взрывное устройство. Однако израильские военные нанесли удар, ликвидировав террористов.
Ночью израильская армия нанесла удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" в Ливане.
Немногим ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшее время предпримут "упреждающие действия". Он также упомянул свою встречу с лидером "Хезболлах" и отметил, что перспектива вступления Ирана в палестино-израильский конфликт "поддается воображению".
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.
С момента эскалации конфликта с израильской стороны погибли минимум 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 2,8 тысячи человек.
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