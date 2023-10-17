Глава МИД Ирана заявил о скорых "упреждающих действиях" противостоящих Израилю группировок

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут "упреждающие действия". Об этом сообщает ТАСС.

"Лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму предпринять какие-либо действия в регионе. Напротив, некоторые упреждающие действия со стороны сопротивления могут быть предприняты в ближайшие часы", – сказал он.

Абдоллахиян также упомянул свою встречу с лидером "Хезболлах" шейхом Хасаном Насруллой. По его словам, перед руководством партии сейчас "лежат все возможные варианты и сценарии".

Глава МИД Ирана также отметил, что перспектива вступления страны в палестино-израильский конфликт "поддается воображению".

Ранее первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что при вторжении Израиля в сектор Газа количество фронтов увеличится, что приведет к поражению Тель-Авива.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. В ответ на это израильская армия (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС в Газе.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

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