Иранский парламентарий назвал наземную операцию Израиля в Газе красной линией

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Количество фронтов увеличится при вторжении Израиля в сектор Газа. Это приведет к поражению Тель-Авива, сообщил РИА Новости первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

По его словам, Израиль должен осознать, что вторжение в Газу является красной линией, Палестина ждет, когда Израиль совершит эту ошибку. Если израильский режим продолжит ракетные удары по сектору Газа, тогда откроются новые фронты против него, отметил Азизи.

Он добавил, что, если все же случится вторжение в сектор Газа со стороны Израиля, еврейское государство не выстоит против сопротивления новых фронтов. Кроме того, по мнению Азизи, такие действия приведут не только к поражению Тель-Авива, но и падению израильской власти и государственности.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. В ответ на это израильская армия (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС в Газе.

По данным СМИ, из-за военных действия в Израиле погибли минимум 1,4 тысячи человек. Ранения зафиксировали по меньшей мере у 3,5 тысячи человек.

По информации Минздрава Палестины, из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев.

Израиль заявил о готовности к расширению операции в секторе Газа