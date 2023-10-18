В США заявили о наличии доказательств о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе

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Администрация президента США имеет данные, которые доказывают непричастность Израиля к нанесению удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Мы продолжаем собирать информацию, но, согласно нашей текущей оценке, основанной на анализе аэрофотосъемки, перехваченных данных и информации из открытых источников, Израиль не несет ответственности за вчерашний взрыв в больнице в Газе", – написала она на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Накануне вечером по больнице в Газе был совершен ракетный удар. Боевики палестинского радикального движения ХАМАС возложили ответственность за произошедшее на Израиль, еврейское государство считает причастной к трагедии группировку "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

Удар, при котором погибли более 500 человек, осудил Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие мировые лидеры.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее военным преступлением и возложил ответственность за удар на США.



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