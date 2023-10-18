Количество погибших в секторе Газа превысило 3,4 тысячи человек

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Число погибших в секторе Газа палестинцев с начала обострения конфликта вокруг Израиля возросло до 3,4 тысячи человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Палестины, передает ТАСС.

При этом в ведомстве заявили, что более 12 тысяч человек ранены в результате эскалации палестино-израильского конфликта.

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, выступая на заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) в саудовском городе Джидда, добавил, что более 1,3 тысячи детей погибли в секторе Газа с начала конфликта.

"Израильская военная машина убила более 1 300 детей и, совершая удары по сектору Газа, заставила более миллиона палестинцев покинуть свои дома в течение недели", – подчеркнул он.

Несколько часов назад глава Минздрава Палестины Мэй Кайле сообщала, что число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тысячи. При этом не менее 4,8 тысячи пострадавших в результате эскалации в секторе Газа не могут получить лечение.

Со стороны Израиля, по последним данным, погибли более 1,4 тысячи человек. Пострадали порядка 4,5 тысячи граждан Израиля.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС является "новой версией нацизма". Он призвал мир к борьбе с ХАМАС. По словам Нетаньяху, в этом конфликте победит Израиль.

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек