ХАМАС планирует доказать причастность Израиля к удару по больнице в Газе

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Палестинское движение ХАМАС представит доказательства причастности Израиля к удару по больнице в секторе Газа, заявил представитель движения Фаузи Бархум.

"ХАМАС опубликует все доказательства, которые подтверждают, что эта резня была устроена намеренно, и представит их международным органам", – передает издание Newsweek слова Бархума.

Представитель ХАМАС добавил, что у движения существует комитет, который в настоящее время занимается сбором доказательств того, что удары нанесла именно израильская сторона. Он подчеркнул, что собрано уже много материала.

Бархум считает, что израильская армия ударила по больнице в секторе Газа управляемыми ракетами через несколько часов после того, как служба общей безопасности Израиля несколько раз связалась с сотрудниками учреждения с угрозой взорвать больницу.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

Накануне вечером был совершен удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль, расследование еврейского государства показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России). По данным палестинского Минздрава, жертвами ракетного удара стали более 500 человек.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля не имеет отношения к удару по больнице в Газе. Он считает, что удар по больнице нанесли варвары-террористы в Газе.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что расследование израильской армии подтвердило вину радикальной группировки "Исламский джихад" за удар по больнице в секторе Газа 17 октября. По его словам, ХАМАС знали о том, что ракету выпустили боевики "Исламского джихада". Он добавил, что ЦАХАЛ не наносил удары ни с суши, ни с моря, ни с воздуха.

Также президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 18 октября на конференции с Нетаньяху сказал, что, похоже, удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа нанесла другая команда, не Израиль.

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