Медведев назвал удар по больнице в Газе военным преступлением

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и подчеркнул, что финальную ответственность за него несут США. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа "чудовищным" и подчеркнул, что он является военным преступлением.

"И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки", – написал он.

Удар по больнице в секторе Газа был совершен вечером 17 октября. В палестинском Минздраве сообщили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых были женщины и дети.

Палестина возложила ответственность за удар на Израиль. В то же время расследование Израиля показало, что виновной в произошедшем является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху также выступил с заявлением, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа.

Вскоре после удара по больнице, в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане вспыхнули массовые протесты. Движение "Хезболла" в Ливане объявило среду, 18 октября, "днем гнева" против Израиля. Движение возложило ответственность за обстрел больницы в секторе Газа, как и "за все преступления, совершенные Израилем", на США.

Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в РФ