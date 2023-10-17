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Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом заявил король Иордании Абдалла II, передает Иорданское агентство новостей PETRA.

"Я решительно выступаю не только от имени Иордании, но и от имени наших братьев в Египте: ни Иордания, ни Египет не смогут принять беженцев, эта ситуация имеет гуманитарные аспекты, которые необходимо решать на палестинских территориях в секторе Газа и на Западном берегу Иордана", – сказал король Иордании в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем после их встречи в Берлине.

Иорданский монарх также отметил невозможность навязать ситуацию, связанную с будущим палестинцев. Он считает, что есть те, кто пытается создать новую реальность на местах.

Король подчеркнул, что ситуация серьезная. Странам необходимо подумать о том, как уменьшить эскалацию конфликта и прекратить насилие.

"Насилие должно прекратиться, и мы не можем продолжать один и тот же цикл насилия каждый год", – заявил Абдалла II.

Он считает, что должен быть найден политический горизонт, способный объединить палестинцев и израильтян. Таким образом, они смогут вместе работать. Если насилие продолжится, то это невозможно будет терпеть. Также король сказал об опасности расширения войны в секторе Газа, которая стала реально. Он заявил, что последствия вооруженного конфликта "будут ужасающими для всех нас".

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

Накануне Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

По данным Минздрава Палестины, число палестинцев, погибших из-за боевых действий Израиля с 7 октября, выросло до 2 837 человек, еще порядка 10 тысяч получили ранения. Журналисты сообщали, что за минувшую ночь израильская армия атаковала более 200 объектов в секторе Газа. Также истребители нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС.

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