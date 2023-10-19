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Русские дома в Палестине и Израиле приостановили работу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Россотрудничества Евгения Примакова.

Отмечается, что представительства не работают, потому что в Израиле и Палестине запрещены все культурные и массовые мероприятия. Деятельность будет восстановлена, когда ситуация на Ближнем Востоке изменится.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

19 октября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сотни объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа за сутки. Удары наносились по пунктам запуска противотанковых ракет, шахтам террористических туннелей, разведывательной инфраструктуре и командным центрам. Кроме того, военные поразили десятки минометных установок.

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