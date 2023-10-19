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Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19 человек. Это следует из данных российского посольства в Израиле.

"19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств", – передает ТАСС сообщение.

В ведомстве также заявили, что как минимум два гражданина РФ находятся в заложниках в секторе Газа. При этом пропавшими без вести с момента обострения палестино-израильского конфликта числятся семь россиян.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в сторону еврейского государства тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Пострадали порядка 4,5 тысячи граждан.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Русские дома в Палестине и Израиле приостановили свою работу. Деятельность будет восстановлена, когда ситуация на Ближнем Востоке нормализуется.



Коллективный намаз по жертвам трагедии в Газе прошел в Московской соборной мечети