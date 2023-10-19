В Израиле заявили, что число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203

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Не менее 203 заложников продолжают удерживать в Газе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

По его словам, есть "подтвержденная информация о 203 удерживаемых в секторе Газа заложниках" и 306 погибших израильских военнослужащих с начала эскалации конфликта в октябре.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

По последним данным, со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Пострадали порядка 4,5 тысячи граждан.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен осуждать не только удары по Израилю, но и атаки на мирных граждан в секторе Газа.



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