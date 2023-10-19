Госдума призвала ООН приложить усилия для урегулирования ближневосточного конфликта

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Госдума 19 октября проголосовала за обращение "К ООН, парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта". Документ подготовлен комитетом по международным делам, сообщает "Парламентская газета".

Депутаты ГД призывали Организацию Объединенных Наций прекратить боевые действия в ходе конфликта, организовать гуманитарные коридоры, а также оказать помощь погибшим и их семьям.

В обращении указано, что события на Ближнем Востоке разворачиваются "по самому жестокому и непредсказуемому сценарию". Лица, совершившие военные преступления, должны быть привлечены к ответственности и понести наказание, считают депутаты.

Также в обращении говорится, что ответственность за жертвы и массовые разрушения гражданской инфраструктуры лежит в том числе на политиках США, игнорирующих консенсусные решения ООН и насаждающих "правила" урегулирования политических проблем с позиции силы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, представлявший обращение на пленарном заседании ГД, сказал, что, только объединив усилия, получится остановить конфликт между Палестиной и Израилем и сесть за стол переговоров.

Кроме того, он заявил, что возможные переговоры по урегулированию ближневосточного конфликта могли бы пройти в Москве, если стороны конфликта это устроит.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Минздрав Палестины сообщил, что количество погибших жителей превысило 3,5 тысячи человек, раненых – свыше 12 тысяч.

Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Пострадали порядка 4,5 тысячи граждан.

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек