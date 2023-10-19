Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Ariel Schalit

Операция "Железные мечи" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ХАМАС в секторе Газа не будет иметь равных по своей свирепости. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на восемь информированных источников среди чиновников Израиля, других стран Ближнего Востока и Запада.

Собеседники агентства пояснили, что израильская армия планирует разрушить инфраструктуру сектора Газа даже ценой большого числа жертв среди мирного населения, а также вытеснить палестинцев к границе с Египтом. ЦАХАЛ также намеревается подорвать сеть подземных тоннелей, которые используют боевики ХАМАС для своих операций.

По словам чиновников Израиля, они не имеют четкого представления, что будет после окончания боевых действий. Этим же вопросом серьезно обеспокоено правительство Соединенных Штатов Америки. Аналогичные опасения распространены среди руководства арабских стран.

"У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти внутрь, но что потом? У них нет стратегии на послезавтра", – заявил источник в службе безопасности одной из стран региона.

Один из собеседников СМИ заявил, что под Газой пролегает "подземный город тоннелей, по сравнению с которыми туннели Вьетконга выглядят детской забавой".

В свою очередь, чиновник США усомнился в способности Израиля полностью ликвидировать ХАМАС, а также в повторном желании оккупировать Газу. Кроме того, он предположил более вероятный сценарий. По его словам, реальнее ликвидировать или взять в плен большее число боевиков, уничтожить тоннели и ракетные заводы.

Правительство США предложило задействовать администрацию Палестины, которая потеряла контроль над Газой из-за захвата ХАМАС власти, рассказал еще один источник СМИ.

Также скептицизм выразил бывший переговорщик США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер. Он заявил, что идея по объединению усилий США, Египта, Саудовской Аравии, ООН и палестинцев и превращении Газы "из тюрьмы под открытым небом во что-то большее, намного лучшее больше подходит для далекой-далекой галактики, а не для планеты Земля".

7 октября произошло обострение арабо-израильского конфликта. 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны.

С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – более 3,4 тысячи человек.

Более 1 300 человек стали жертвами атак ХАМАС по территории Израиля