В секторе Газа заявили о гибели командующего силами безопасности анклава

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Командующий силами безопасности сектора Газа Джихад Мхейсен погиб из-за израильской атаки. Об этом сообщил представитель МВД анклава Ияд аль-Бузум, пишет РИА Новости.

По его словам, помимо Мхейсена, также погиб глава управления границ и погранпереходов сектора Газа Фуад Абу Бтейхан. Представитель ведомства отметил, что атакам подверглись дома, где жили командиры, поэтому вместе с ними погибли и члены их семей.

Ранее сообщалось, что ХАМАС подтвердил смерть Аймана Нофаля – одного из командиров боевого крыла "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама". Он погиб в результате ударов Израиля по сектору Газа.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

19 октября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сотни объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа за сутки. Удары наносились по пунктам запуска противотанковых ракет, шахтам террористических туннелей, разведывательной инфраструктуре и командным центрам. Кроме того, военные поразили десятки минометных установок.

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