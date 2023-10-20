Около 1 тыс граждан РФ и СНГ подали заявки на эвакуацию из Ближнего Востока

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Около 1 тысячи россиян, включая граждан стран СНГ и членов их семей, подали заявки на эвакуацию из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева.

По его словам, дипведомство уделяет особое внимание безопасности россиян. Контакт с ними поддерживается через российские дипломатические и консульские учреждения.

"Ведем активную работу с партнерами по безопасной эвакуации из зоны боевых действий сограждан, обратившихся за помощью", – заверил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия занимается вопросом вывоза россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Он отмечал, что в конфликте на Ближнем Востоке присутствует тенденция к обострению.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороны на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек. В числе жертв конфликта также оказались 19 россиян.

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