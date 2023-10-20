Песков заявил о рисках для россиян из-за готовящейся операции Израиля в Газе

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Российское представительство до сих пор работает с россиянами в секторе Газа, которые желают выехать из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент россиян, желающих эвакуироваться, больше тысячи.

"Их жизнь потенциально находится под угрозой. Угроза кратно возрастает после того, как ЦАХАЛ начнет наземную операцию", – добавил официальный представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что не все россияне хотят эвакуироваться из региона и выходят на связь с загранучреждениями РФ. Однако дипломаты все равно прилагают усилия, чтобы наладить с ними контакты, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что российская сторона будет действовать по ситуации.

"Вы видите, ситуация меняется пока, к сожалению, не в лучшую сторону и весьма динамично", – заключил он.

Ранее Песков сообщил, что на данный момент Кремль не обладает детальной информацией о количестве россиян, которые находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС. При этом он отметил, что Россия сохраняет контакты как с Палестиной, так и с Израилем.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи человек. В результате обстрелов не менее семи медучреждений в Газе выведены из строя и не могут оказывать помощь местному населению.

Около 1 тысячи россиян, включая граждан стран СНГ и членов их семей, подали заявки на эвакуацию из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

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