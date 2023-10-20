Песков сообщил об отсутствии данных по числу россиян в заложниках у ХАМАС

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На данный момент Кремль не обладает детальной информацией о количестве граждан России, которые находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что Россия сохраняет контакты как с Палестиной, так и с Израилем.

"В настоящий момент наши представительства в регионе продолжают работать с проживающими там гражданами России с тем, чтобы выяснить тех, кто желает эвакуироваться", – добавил Песков.

По его словам, россиян, желающих выехать из зоны палестино-израильского конфликта, очень много, даже больше тысячи. Как утверждает пресс-секретарь президента РФ, именно жизнь этих граждан потенциально находится под угрозой.

Ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил, что решение о наземной операции в секторе Газа принято. Дипломат объяснил, что достичь поставленных целей, а именно разрушить все террористические структуры ХАМАС и освободить заложников, без проведения операции не представляется возможным.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи человек. В результате обстрелов не менее семи медучреждений в Газе выведены из строя и не могут оказывать помощь местному населению.

Около 1 тысячи россиян, включая граждан стран СНГ и членов их семей, подали заявки на эвакуацию из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19