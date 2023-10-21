Замглавы МИД РФ сказал, что палестино-израильский конфликт невозможно заморозить

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Палестино-израильский конфликт невозможно заморозить, поселенческое поглощение палестинских территорий должно прекратиться. Об этом на саммите мира в Каире сообщил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

Дипломат сказал, что решить палестинскую проблему паллиативными мерами, материальным стимулированием и идеями экономического мира невозможно. Также невозможно заморозить конфликт в режиме низкой интенсивности.

Кроме того, по его словам, стороны должны прекратить насилие и отказаться от односторонних шагов, в том числе поселенческого поглощения палестинских территорий и подрыва статуса иерусалимских святынь.

В субботу, 21 октября, в Каире прошел саммит мира, на котором обсуждали урегулирование ближневосточного конфликта. Участники мероприятия осудили любые проявления насилия по отношению к мирным гражданам с обеих сторон конфликта в секторе Газа. Помимо этого, они призвали к сдержанности, чтобы не допустить расширения палестино-израильского конфликта на целый регион.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш во время саммита по палестинской проблеме в Каире призвал положить конец "кошмару, который получился в результате эскалации палестино-израильского конфликта".

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек