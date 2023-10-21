Генсек ООН призвал к "действиям, чтобы положить конец" палестино-израильскому конфликту

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире призвал к действиям, чтобы положить конец "кошмару, который получился в результате эскалации палестино-израильского конфликта". Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Гутерреш, сейчас настало время действовать, чтобы положить конец эскалации палестино-израильского конфликта и последовавшей гуманитарной катастрофе.

Генсек ООН также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций. Россию будет представлять Михаил Богданов - представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД.

Ранее король Иордании Абдалла II призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и доставке гуманитарных грузов в анклав. Как отметил монарх, необходимо немедленное прекращение войны в секторе Газа, а также непрерывная доставка помощи жителям сектора.