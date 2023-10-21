Стремление разрешить ближневосточный кризис перевесит неприятие к России – эксперт

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Стремление найти решение кризиса на Ближнем Востоке переломит тенденцию неприятия России Западом. Такое мнение вырази президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Его словам передает ТАСС.

Как отметил Грациани, ведущие страны мира понимают значимость России в чрезвычайных ситуациях, подобных нынешней. Он подчеркнул, что необходимость участия в поисках путей урегулирования конфликтов России и Китая очевидна. Это, по словам эксперта, может помочь преодолеть неприятие к России, которое возникло на Западе после начала специальной военной операции.

При этом он подчеркнул, что потепление отношений с Россией может исходить от нескольких европейских стран Средиземноморья, однако его точно не стоит ждать со стороны Великобритании, США и руководящей группы европейских институтов.

"Англосаксонская стратегия направлена в целом на изоляцию России и – в будущем – Китая", – отметил Грациани.

21 октября в Каире по инициативе президента Египта пройдет саммит, посвященный обсуждению путей мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. На него приглашены все члены Совбеза ООН. Россию будет представлять Михаил Богданов - представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД.