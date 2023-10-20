Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана – СМИ

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Представители стран, которые входят в Североатлантический альянс, провели собрание в Будапеште, чтобы поговорить по поводу встречи Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Bloomberg.

"Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу Орбана с Путиным", – сказано в материале.

По данным агентства, послы стран, участвующие в Альянсе, обсуждали "проблемы", которые могут появиться после российско-венгерских переговоров. В связи с этим портал считает, что такое внезапное заседание НАТО говорит об усилении конфликта внутри военного блока из-за отношений Будапешта с Москвой.

При этом автор статьи обвинил Орбана в подрыве единства Запада в связи с заключением энергетических сделок с РФ, воспрепятствованию помощи Украине и расширению НАТО, а также призывом к Евросоюзу о необходимости смягчения экономических санкций в отношении России.

Президент встретился с премьер-министром Венгрии на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в условиях санкций. Венгерский премьер заявил, что Будапешт никогда не хотел противостояния с Москвой и заинтересован в продолжении экономического сотрудничества.

По его словам, для Венгрии приоритетом является прекращение притока беженцев и военных действий по соседству со страной.

Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае