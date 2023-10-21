Заявление саммита США – ЕС предупреждает об угрозе коллапса украинской экономики

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Заявление саммита США и Евросоюза по Украине предупреждает о рисках коллапса украинской экономики. Об этом сообщает ТАСС.

Украине по итогам саммита посвящен самый большой раздел – полторы страницы из восьмистраничного документа. При этом в документе не упомянуты ни наступление Киева, ни решимость "добиться победы над Россией на поле боя".

"Мы признаем срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики", – указано в документе.

Кроме того, Вашингтон и Брюссель призывают Москву вывести все войска с "международно признанной территории Украины" и "компенсировать Украине весь ущерб". В документе также подчеркивается готовность стран Запада ужесточать санкции против России.

Ранее сообщалось, что счетная палата Евросоюза встревожена из-за непонимания, где взять дополнительные финансы для поддержки Украины. Страны ЕС обещали многомиллиардные кредиты Украине, за которые Киев будет расплачиваться нескоро, а у них самих складывается тяжелая ситуация в экономике, писала газета Le Figaro.

До этого историк Хал Брэндс выразил мнение, что Зеленский оказался в патовой ситуации из-за предполагаемого сокращения помощи со стороны Штатов. По его словам, даже при самом удачном исходе "самоустранение" США повлечет за собой постепенную сдачу позиций. В этой связи Киев будет вынужден запросить мира на невыгодных условиях, считает эксперт.

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