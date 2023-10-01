Экс-советник Пентагона заявил, что США не готовы отправить свои войска на Украину

Фото: 123RF/damindesign

США должны признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации или отправить свои войска туда, но Америка не готова ко второму вариану развития событий. Об этом бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор написал в социальной сети X.

Он также призвал заключить мир.

Ранее Макгрегор написал, что Киев должен пойти на мир, так как потери украинских войск достигли критического уровня. По его мнению, украинская фаза конфликта подошла к концу.

До этого экс-замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвигаются очень медленно. Практически все бои заканчиваются для Украины без изменения положения, добавила она.

В Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации на Украине