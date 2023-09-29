Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр заявила о проблемах ВСУ на фронте

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются очень медленно. Об этом пишет RT со ссылкой на экс-замглавы министерства обороны Украины Анну Маляр.

"Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно", – поделилась она.

По ее информации, практически все бои заканчиваются для Украины без изменения положения. Помимо этого, Маляр заявила, что Вооруженные силы (ВС) РФ превосходят украинскую армию в вооружении.

Она считает, что той помощи, которая оказывается Киеву, недостаточно.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов сказал, что военные Украины группами добровольно сдаются в плен, особенно активно – на ореховском направлении запорожского фронта. Подобное он назвал "феноменом украинского контрнаступления".

Также немецкий журналист Юлиан Репке написал, что украинские войска теряют своих лучших солдат, тогда как российская армия становится только сильнее. Подчеркивалось, что Украина понесла огромные потери и больше всего нуждается на сегодня в солдатах, нежели в западном вооружении.

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