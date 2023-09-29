Рогов заявил, что солдаты ВСУ активно сдаются группами на ореховском направлении

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Военные Украины группами добровольно сдаются в плен, особенно активно – на ореховском направлении запорожского фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его данным, в среднем от двух до пяти бойцов ВСУ сдаются в плен ежедневно. Подобное он назвал "феноменом украинского контрнаступления".

Рогов уточнил, что причины этого – нахождение морального духа украинской стороны "на нуле", понимание того, что "ничего у них не получится" и "отсутствие мотивации умирать" за президента Украины Владимира Зеленского.

Рогов сообщал, что подразделения ВСУ начали наступление в Запорожской области 26 сентября. Украина атаковали позиции ВС РФ большим количеством бронетехники, а также несколькими подразделениями солдат, число которых достигает до четырех рот, уточнил он.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в свою очередь, сказал, что Украина до сих пор несет большие потери среди личного состава, а также продолжает разрушать собственную инфраструктуру. По его мнению, контрнаступление ВСУ "захлебнулось".

Несколько украинских военных добровольно сдались в плен на сватовском направлении