Рогов рассказал о наступлении ВСУ и ожесточенных боях в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВСУ начали наступление в Запорожской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале член главного совета российской администрации региона Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое ореховского направления Запорожского фронта", – отметил он.

Также он добавил, что ВСУ атаковали позиции ВС РФ огромным количеством бронетехники, а также несколькими подразделениями солдат, число которых достигает до четырех рот. Рогов подчеркнул, что приблизительная численность роты на Украине составляет 80–200 человек.

"Идут тяжелые, ожесточенные бои", – сообщил он.

Минобороны РФ пока не комментировало произошедшее.

Ранее Рогов рассказал, что ВС РФ удерживают линию обороны в Запорожье. По его словам, прорывов допущено не было. На тот момент украинская армия сосредотачивала силы на линии фронта между населенными пунктами Вербовое и Работино.

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