Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российская армия продолжает удерживать линию обороны в Запорожье, прорывов допущено не было. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее британские СМИ со ссылкой на украинское командование писали, что ВСУ якобы прорвали первую линию обороны на южном фронте.

"Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции", – заверил Рогов.

По его словам, вражеские войска "разбивают лоб" о позиции российской армии. Кроме того, он рассказал, что ВСУ продолжают нести большие потери военнослужащих и техники.

Рогов уточнил, что в настоящее время украинские боевики сосредотачивают силы на линии фронта между населенными пунктами Вербовое и Работино. Однако ВС РФ не дают им закрепиться на этом участке, добавил он.

Член главного совета администрации Запорожской области назвал российских военнослужащих героями, которые не дают противнику продвинуться вперед.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженным силам Украины не удалось пробиться в ходе контрнаступления, и что они стали терять контроль над линией обороны в Харьковской области.

До этого СМИ сообщали о том, что войска РФ начали применять новую тактику в зоне проведения спецоперации на Украине.



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