Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженным силам Украины в ходе контрнаступления не удалось пробиться, они стали терять контроль над линией обороны в Харьковской области. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

"Идет наступление российских войск, тяжелейшие там идут бои возле Купянска. Да и везде, и где Марьинка тоже. Но, к сожалению, Украина не может прорваться", – сказал он.

Владимир Зеленский получает сообщения о том, что за практически 90 дней контрнаступления ВСУ не смогли прорвать оборону ВС РФ. Предложенную Западом тактику боевых действий экс-советник Кучмы назвал неэффективной.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные союзники поддерживают Киев в уничтожении "всего российского" и согласовали удары по Крыму.

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал это заявление фашистским. Он подчеркнул, что подобные заявления означают уничтожение всех жителей Крыма: русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев и других – только за то, что они являются гражданами РФ.

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