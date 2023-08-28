В Киеве заявили о согласовании с Западом ударов по Крыму

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Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные союзники поддерживают Киев в уничтожении "всего российского" и согласовали удары по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Подоляка в эфире местного телеканала.

Он также добавил, что количество "неустановленных" беспилотников, бьющих по территории РФ, будет увеличиваться.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую крылатую ракету над Черным морем в районе Крыма.

До этого в военном ведомстве рассказали, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Крымом. По словам главы региона Сергея Аксенова, объекты были ликвидированы в небе над северной и западной частями Крыма.

Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма