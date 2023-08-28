ПВО сбила два украинских беспилотника в небе над Крымом – МО РФ

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Крымом. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым", – говорится в сообщении ведомства.

Между тем глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале заявил, что объекты были ликвидированы в небе над северной и западной частями Крыма. По его словам, это были разведывательные БПЛА.

Аксенов призвал жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Утром 28 августа беспилотник ликвидировали над территорей Люберецкого района Московской области. Как сообщил Сергей Собянин, он преследовал цель достичь столицы. Пострадавших и разрушений в результате происшествия не выявили.



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