Два украинских беспилотника сбили над территорией Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении

Беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.

Ранее стало известно, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов.

До этого, ночью 26 августа Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотника на подлете к Москве в Истринском районе. Мэр Москвы подчеркнул, что оперативные службы работают на месте происшествия.

Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Белгородской области