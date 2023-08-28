02:36Транспорт
Аэропорты Внуково и Домодедово временно закрыты на вылет и прилет самолетов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.
"Внуково и Домодедово временно закрыты на прием и отправку воздушных судов", – заявил собеседник агентства.
В аэропортах задержаны или отменены порядка 20 рейсов.
Ранее столичные аэропорты вводили временные ограничения ночью 26 августа для обеспечения безопасности.
Аналогичные меры воздушные гавани Москвы вводили ночью 25 августа и утром 23 августа.
Росавиация перенаправила 9 рейсов в другие аэропорты из-за ограничений в столице
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