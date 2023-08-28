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02:36

Транспорт

Аэропорты Внуково и Домодедово временно закрыты на вылет и прилет самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.

"Внуково и Домодедово временно закрыты на прием и отправку воздушных судов", – заявил собеседник агентства.

В аэропортах задержаны или отменены порядка 20 рейсов.

Ранее столичные аэропорты вводили временные ограничения ночью 26 августа для обеспечения безопасности.

Аналогичные меры воздушные гавани Москвы вводили ночью 25 августа и утром 23 августа.

Росавиация перенаправила 9 рейсов в другие аэропорты из-за ограничений в столице

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