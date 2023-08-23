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03:10

Транспорт

Все московские аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.

"Московские аэропорты временно закрыты на прием и отправку воздушных судов", – рассказал собеседник агентства.

В ночь на 22 августа столичные аэропорты также вводили ограничения на вылеты и прилеты.

Впоследствии Минобороны РФ заявило, что киевский режим пытался атаковать четырьмя беспилотниками объекты в РФ. Два из них были подавлены комплексами РЭБ и потерпели крушение над территорией Брянской области, еще два были уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

Собянин заявил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

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