Росавиация перенаправила 9 рейсов в другие аэропорты из-за ограничений в Москве

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9 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты в период ограничений в воздушном пространстве Москвы. Все пассажиры были доставлены в авиагавани назначения, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Из них 9 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты", – говорится в сообщении.

После отмены ограничений, в 04:30 по московскому времени, пассажиров этих рейсов доставили в аэропорты назначения.

Во время ограничения на прием и отправку самолетов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы принимали все меры для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Сейчас аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.

Ночью 22 августа стало известно, что все столичные аэропорты закрыли на прием и отправку самолетов. Спустя время авиагавани возобновили работу.

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